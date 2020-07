Per Osimhen non esiste trattativa. Perché il Lille deve scendere sotto i 45 milioni

Le parole di oggi di Cristiano Giuntoli, per cui non esiste trattativa per Victor Osimhen, spiegano come il Napoli non sia così vicino all'arrivo del centravanti nigeriano. Come un anno fa, quando in ritiro era arrivato Nicolas Pepe, un altro calciatore del Lille rischia di essere una grande illusione. Ma qual è il problema per cui Osimhen non è così vicino quanto preventivato?

LA RICHIESTA DEL LILLE - Al netto delle speculazioni che vorrebbero un sì per una cifra inferiore ai 40 milioni, la scelta del club francese è quella di valutare Osimhen 65. Tanti, tantissimi, soprattutto in un momento come quello attuale. È possibile arrivare intorno ai 45, ma sarà un lavoro di logoramento che potrebbe anche non portare i suoi frutti nel momento in cui un club di prima fascia - come il Newcastle, o l'Arsenal - dovesse mettere sul piatto i contanti. Anche qui i casi sono due: o il Napoli si decide ad alzare - di molto - l'offerta, oppure andrà incontro a una trattativa lunga. E scoprire le carte non è sempre una situazione condivisibile.