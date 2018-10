Per sempre Lazio. Immobile e un rinnovo giustificato non solo dai numeri

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Nei prossimi giorni rinnoverò il mio contratto". Una frase, quella pronunciata da Ciro Immobile lo scorso 23 settembre, che di fatto anticipava il comunicato apparso pochi minuti fa sul sito della Lazio. Contratto fino al 2023 e ingaggio adeguato agli standard di rendimento messi in mostra negli ultimi mesi per l'attaccante biancocelste che nella scorsa stagione ha segnato, complessivamente, 41 reti. Più 11 assist, per un totale di 52 gol in cui il numero 17 ha messo il proprio zampino. Più in generale, in poco più di due stagioni, il suo score parla di 72 gol segnati. E dietro il nuovo accordo con la Lazio c'è questo e forse tanto tanto altro. Perché Immobile con la maglia biancoceleste ha trovato finalmente la sua vera dimensione dopo i passaggi a vuoto a Siviglia e Dortmund e nessuno, né lui né la società, aveva la minima intenzione di interrompere l'idillio. Dei motivi, quelli appena elencati, più che buoni per giustificare un accordo raggiunto fra le parti senza particolari problemi, col giocatore che guadagnerà oltre 3 milioni di euro più bonus fino al 2023. Quando sarà vicino ai 34 anni. Una data che probabilmente non sarà il termine ultimo della sua storia da calciatore, ma dopo questo importante riconoscimento (non solo economico) immaginare un Immobile pronto a chiudere la carriera a Formello è tutto fuorché impossibile.