Per Skriniar l'Inter non ci sente: a breve rinnovo e adeguamento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La stagione appena conclusa, che ha visto l’Inter tornare in Champions League dopo otto lunghi anni, porta sicuramente la firma di Milan Skriniar. Il difensore arrivato dalla Sampdoria è stato una delle note più liete della formazione nerazzurra, uno dei migliori in campo. Non è un caso che la difesa nerazzurra sia stata una delle meno battute della serie A, dietro solo a Juventus, Napoli e Roma. È per questo che l’Inter al momento non intende neppure pensare alla possibilità di cedere il suo centrale, se non per un’offerta considerata irrinunciabile. Per il momento è stata respinta una proposta del Manchester United, che aveva offerto 65 milioni di euro. No secco del club nerazzurro, che anche sta provando a blindare il suo calciatore: rinnovo fino al 2023 e aumento d’ingaggio a 2,2 milioni l’anno.

Sul suo futuro, infatti, non pesa nemmeno la lama di Damocle del FPF: Skriniar è considerato infatti un nuovo acquisto: lo slovacco pesa quindi 28 milioni (il prezzo d’acquisto, non quello a bilancio oggi, tenuto conto dell’ammortamento) e la sua cessione non servirebbe a liberare spazio nella lista che dovrà essere presentata a settembre per il ritorno in Champions League. Sembra dunque difficile ipotizzare una sua cessione, a meno di un’offerta considerata irrinunciabile.