Per tornare Invincibles c’è ancora tempo. Come sta andando l’Arsenal di Arteta

Era la stagione 2003-2004 quando i Gunners di Arsene Wenger si meritarono il titolo di Invincibles, gli invincibili del calcio inglese. Quella squadra oggi è solo un dolce ricordo per i tifosi, ovviamente: al posto di Henry e Bergkamp ci sono Lacazette e Aubameyang, nella zolla di Ljungberg gioca spesso Pépé, in quella di Vieira c’è il nuovo acquisto Thomas. E i risultati, soprattutto, sono ben diversi da quelli dell’epoca.

Già perché l’Arsenal, oggi, occupa un non esaltante nono posto in Premier League. Mentre in Europa League è in testa al girone con 3 vittorie, ma Molde, Rapid Vienna e Dundalk non sembrano avversarie così preoccupanti. In Premier invece si sono visti i soliti alti e bassi, quelli che caratterizzano un po’ ognuna delle ultime stagioni dei londinesi. Il percorso intrapreso lo scorso anno con Arteta, però, sembra stabile e convincente, in attesa di risultati migliori: lo spagnolo sta cercando di dare una identità precisa alla squadra, proprio come era riuscito a fare Arsene Wenger e non Emery. E l’indirizzo prevede il giusto mix di talento, esperienza e giovani presi da ogni parte. Ai David Luiz, agli Willian e agli Aubameyang infatti si aggiungono i Thomas Partey, ma pure i vari Willock, Nketiah e Bukayo Saka. Una strada che per il momento sta dando frutti dall’alterna dolcezza, come detto. Ma il tempo è tutto dalla parte dei Gunners. Che con fatica e lavoro, provano a ridare lustro ad un club che ha vinto l’ultimo campionato proprio con quei famosi Invincibles.