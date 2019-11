Per un Piatek in crisi c'è un Milan che riflette. Cessione già a gennaio?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La stella di Krzysztof Piatek al Milan sembra essersi spenta. Il Pistolero - sottolinea il Corriere dello Sport - non è più una priorità per Stefano Pioli. O forse non lo è mai stato davvero. Dovesse partire dalla panchina anche domenica a Parma, sarebbe la terza esclusione da quando la guida rossonera è cambiata. Piatek o Leão, questo il dubbio verso il pomeriggio al Tardini.

I conti non tornano - Tre gol, di cui uno solo su azione: questi i tristi numeri di Piatek che - si legge - a gennaio rischia pure la cessione. Pensare infatti che il Milan torni sui propri passi a un anno di distanza dall'acquisto del polacco, rientra nelle logiche. Detto questo, privarsi a cuor leggero di un attaccante costato 35 milioni di euro più bonus non può essere così immediato.

Sostituzione e fischi - "Per me Piatek non è in discussione, ma in questa settimana devo decidere se insistere su di lui oppure fare altre valutazioni", aveva chiarito Pioli alcuni giorni fa. Insomma, gioca chi può dare maggiori garanzie. Il legame con il gruppo c'è, anche se qualcuno vede il polacco ancora un po' sulle sue. Anche questa è una sfaccettatura che a Milanello non è sfuggita. I fischi del popolo di San Siro al momento del cambio, durante la partita col Napoli, hanno fatto il resto. Una crisi di gol e personalità.