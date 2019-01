Il Lipsia teme la Juve e in generale i grandi club d'Europa per il futuro di Timo Werner (22). Il contratto del centravanti del Lipsia e della Germania, riferisce il Corriere dello Sport, dovrebbe essere a breve ritoccato per rimandarne la scadenza naturale, attualmente fissata al 2020. La società sta facendo il possibile per vincolarlo fio al 2024 e ha offerto, oltre al raddoppio dell’ingaggio da 3,1 a 6 milioni di euro, una clausola rescissoria da 70 milioni valida per 10 club: Juve appunto, ma anche Bayern, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcellona, Manchester City e United, Chelsea, Liverpool, PSG.