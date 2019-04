Per Zaza altra occasione persa. La coppia con Belotti non convince

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con due gol e quattro assist in 24 partite, il ritorno in Italia di Simone Zaza dopo l'esperienza, tutto sommato positiva, in Spagna, non può fino ad ora definirsi soddisfacente. Superato nelle gerarchie da Iago Falque e oggi anche da Berenguer, l'attaccante italiano ha mostrato anche contro il Parma i limiti fatti vedere all'andata, quando il suo ingresso non aggiunse nulla alla squadra, anzi regalò diversi palloni alla difesa crociata. In generale, il suo inserimento negli schemi di Mazzarri e in generale nel Torino, sembra procedere piuttosto a rilento: oggi Mazzarri lo ha lasciato in panchina per un'ora, tre giorni non lo aveva neanche fatto entrare in campo, nel successo granata contro la Sampdoria. Pochissimi gli scambi cercati con Belotti, che era e rimane il vero insostituibile nell'attacco granata: arrivato la scorsa estate dopo un'estate non semplice, ad oggi l'attaccante ex Sassuolo non pare aver trovato la giusta dimensione nel Toro costruito da Mazzarri.

Il Toro si ferma a Parma. 0-0, inutile l'assalto finale con quattro punte

Le pagelle del Parma - Capolavoro difensivo, spicca il colosso Sierralta