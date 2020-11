Per Zaza e Millico la pausa capita al momento giusto: due settimane per riprendersi il Toro

vedi letture

Buone notizie per Marco Giampaolo. Simone Zaza e Vincenzo Millico sono guariti dal Covid e sono tornati ad allenarsi in gruppo. Chiaramente i due giocatori del Torino non saranno a disposizione del tecnico per la gara di oggi con il Crotone: il primo andrà in panchina mentre il secondo non è stato ancora convocato. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i due avranno a disposizione la pausa per le Nazionali per lavorare per rimettersi in forma in vista della ripresa fra due settimane.