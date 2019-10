Percassi: "Contavamo le ore per comprare Muriel. Zapata? Incedibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Abbiamo ricevuto offerte per nove giocatori". Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, è stato ospite a Bergamo Tv, parlando delle varie proposte arrivate in estate. "Strategicamente l'impostazione che abbiamo voluto dare è quella di tenere tutti. Poi dovevamo rinforzare: contavamo le ore per acquistare Muriel. Zapata? Resterà a Bergamo, sicuramente. Non fatemi più questa domanda, cambiate almeno giocatore. Se continua così possiamo essere soddisfatti".