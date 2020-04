Percassi, Gasperini, Gomez: l'Atalanta fa gli auguri di buona Pasqua. "Vinceremo ancora"

Attraverso i propri canali social, l'Atalanta ha voluto indirizzare ai propri tifosi, in un periodo particolarmente complicato per la città di Bergamo, i propri auguri di buona Pasqua.

Primo a farli, il presidente Antonio Percassi: "È una Pasqua molto strana, difficile. Non avremmo mai pensato di vivere un momento così, il mio auguro più grande è che questa situazione passi. Dobbiamo essere uniti nel rispettare le regole e vincere questa partita".

Poi il tecnico, Gian Piero Gasperini: "Auguri di buona Pasqua a tutti voi. Non è quella che pensavamo di trascorrere, ma gli auguri ce li facciamo lo stesso. Saremo forti, rispettiamo le regole e sapremo vincere anche questa partita".

Infine il capitano, Papu, Alejandro Gomez: "Ciao amici atalantini, volevo salutarvi e augurarvi una felicissima Pasqua. Restate a casa, mi raccomando, ci vedremo presto".

Auguri speciali firmati Presidente #Percassi, Mister #Gasperini e Capitan #PapuGomez 🕊😊#HappyEaster from our President Antonio Percassi, our coach Gian Piero Gasperini and our skipper Papu Gomez 🖤💙#BergAMO #molamia #BuonaPasqua#Atalanta ⚫️🔵 pic.twitter.com/ZB8vgBbvJJ

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 12, 2020