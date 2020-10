Percassi l'Atalanta ha rinunciato a Kulusevski e Diallo? Percassi: "Così sono rimasti i titolari"

Nel corso di una intervista rilasciata a 'L'Eco di Bergamo', il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha spiegato il motivo che ha portato la Dea a rinunciare a giocatori come Dejan Kulusevski e Amad Diallo senza mai testarli seriamente in prima squadra: "L'Atalanta dopo due terzi posti sta per cominciare la seconda Champions. E la scelta è stata quella di non cedere i titolari. Questa è una gioia, ma ha un costo. E nel frattempo i Kulusevski e i Diallo ci permettoo anche di migliorare le strutture e di rafforzarci come punti di riferimento per i ragazzi".