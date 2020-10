Percassi: "Questa è l'Atalanta più forte di sempre. Gasp e Gomez bergamaschi a vita"

"Quella di quest'anno è l'Atalanta più forte di sempre". A dirlo è il presidente della Dea Antonio Percassi, che nel corso di una intervista rilasciata a 'L'Eco di Bergamo', pur togliendo l'Atalanta dalla corsa per il titolo, ha esaltato le qualità del gruppo nerazzurro. "Non ricordo tanti giocatori così importanti tutti insieme, con tutta questa qualità. Guidati da Gasperini in panca e da Gomez in campo".

Due contratti rinnovati.

"Rinnovati o da rinnovare non è un problema. Loro saranno atalantini e bergamaschi a vita".