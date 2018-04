Perché non può esistere (ancora) un nuovo CR7. E un nuovo Messi sì

© foto di Alvaro Hernandez

Sfiorando la filosofia pura, intersecandola con la scienza e ammettendo che questi talenti, in fondo, non li abbiamo compresi ma godiamo nell'ammirarli, l'affermazione più logica che vien da fare è che al 4 aprile 2018 non può ancora esistere un nuovo Cristiano Ronaldo ma un nuovo Lionel Messi sì. Riducendo, banalizzando e semplificando, il portoghese è il genio abbinato alla programmazione, l'estremizzazione del concetto di atleta e di professionista. L'argentino è benedizione, talento nudo, crudo e puro. Per questo il tocco dall'alto è pensabile che, pur per gli eletti, sia a disposizione per chiunque. Lionel Messi ha avuto terreno e terreni per coltivarlo, ma il suo dribbling col capello al vento contro il Getafe è l'assoluta sintesi del calcio, l'apoteosi, l'assolo e la pennellata perfetta. Cristiano Ronaldo era eccezionale e unico dribblomane, che Sir Alex Ferguson ha trasformato nella miglior macchina sportiva mai vista su questa Terra dai tempi di Michael Jordan prima e di LeBron James poi. Spada contro fioretto, mondi talmente simili che sono i poli opposti dello stesso pensiero. Però il 7 di Madeira è qualcuno e qualcosa da costruire, con sudore, impegno. Non è solo tocco e inchino al destino, ma una lenta e poi violenta scalata all'Olimpo. Per questo non può esisterne uno oggi, perché la generazione di Cristiano Ronaldo non ne ha visti di simili e lui, primogenito di un futuro calcistico che sarà diverso e con Kylian Mbappé primo presunto erede. Di Lionel Messi il calcio ne ha già visti, non è novità ma è soltanto meraviglia. E' l'evoluzione del gioco che iniziò alla barba e alla faccia del passaggio, dove il dribbling era l'unica arma per soverchiare le gerarchie e sovvertire il mondo. E' il calcio degli antichi, CR7 è quello degli eredi. E' una fortuna che vivano entrambi su questo Mondo, adesso, che ci tocchi l'ardua scelta tra voler più bene al padre o alla madre. Ma forse l'opzione più semplice, non ponziopilatesca ma saggia e godereccia, è la terza. Goderseli. In attesa di quelli che verranno, quando verranno.