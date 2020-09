Perché Arek Milik non ha rinnovato col Napoli

Arek Milik tiene in scacco il valzer delle punte. L'attaccante del Napoli è corteggiato dalla Roma, ma non ne ha ancora accettato l'offerta, anche se oggi non si è allenato con gli azzurri. Senza il suo sì, la Juventus non può accogliere Edin Dzeko. Cederlo, in ogni caso, è una priorità anche per il club di De Laurentiis: il contratto è in scadenza il 30 giugno 2021. Ma perché Milik e il Napoli non hanno rinnovato?

Ingaggio e clausola. Il primo scoglio sono state le richieste del giocatore e l'offerta della società. Milik e il Napoli hanno trattato il prolungamento a cifre inferiori rispetto a quelle del contratto offertogli dalla Roma. Mai vicini fino in fondo, ma nemmeno troppo lontani. Il pomo della discordia, sotto questo profilo, è stata soprattutto la clausola risolutiva: il polacco la voleva più bassa dei 100 milioni desiderati dai partenopei.

Il ruolo da titolare. La seconda parte di stagione non ha aiutato le trattative. O forse ne è stata condizionata. Sta di fatto che, da metà febbraio in poi, Milik è stato schierato dal primo minuto in sette partite su tredici. Più in generale, al di là del minutaggio concreto, avrebbe voluto garanzie sul suo ruolo di centravanti titolare. Complice la prolificità di Mertens, a Napoli non lo è mai stato davvero. E, visto il rinnovo del belga, difficilmente Gattuso lo avrebbe potuto tranquillizzare da quel punto di vista.

E poi la Juventus. Che ora aspetta, ma il problema in parte se l'è creata da sola. Perché i bianconeri, con Sarri in panchina, si sono mossi per primi sulle tracce del classe '94. Che alla maglia della Juve pensa ancora, altrimenti non avrebbe tanti dubbi sul vestire quella della Roma. Silurato il suo principale sponsor a Torino, Milik è uscito dai radar della Vecchia Signora. Nel frattempo, però, l'idea di giocare con Ronaldo & Co lo aveva allettato. E la speranza, si sa, è l'ultima a morire.