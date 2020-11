Perché Caicedo in panchina? Inzaghi: "Ha un problema alla spalla. Deve conviverci"

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi: “I ragazzi sono stati molto bravi, contro una buona squadra, con intensità costante per tutta la gara. Sono stati bravi a tirare fuori l’intensità che avevano. Abbiamo l’ultima domenica, poi avremo 15 giorni per recuperare”.

Lo Zenit è uscito dal campo deluso.

“Noi accogliamo con piacere il punto, andiamo in Champions a giocare con dodici giocatori effettivi, con due portieri. Ramos aveva un problema al polpaccio, Pereira e Cataldi li avevamo in più, Caicedo ha un problema alla spalla e ci sta convivendo. È un momento delicato, inatteso, aspettavamo tutti con ansia questa Champions, a parte la prima con il Dortmund l’abbiamo fatta in emergenza”.

Quanto è importante Caicedo?

“Le ultime due partite a Torino e San Pietroburgo è entrato dalla panchina e ha fatto gol. Contro l’Atalanta ha segnato, partendo dall’inizio e fra i migliori in campo. Con Caicedo senza un problema non so se sarebbe partito dalla panchina”.

Contro la Juventus c’è una sfida importantissima.

“È una partita che dovremo organizzare in tre giorni, speriamo che potremo recuperare qualcuno. Sarebbe la settima partita in venti giorni con quattordici uomini. Speriamo di recuperare qualcuno”.

Il Borussia Dortmund è in vantaggio 2-0 con il Bruges.

“Sappiamo che il Borussia è favorito, ma Bruges e Zenit sono molto ben preparate. Le abbiamo affrontate in trasferte, in emergenza, prendiamo i pareggi e ce li teniamo stretti. Una situazione così, organizzare tre partite non è semplice. Però la fortuna di avere dei ragazzi che mi stanno dando tantissimo, fra tre giorni avremo l’ultima e poi ci sarà la sosta e speriamo di recuperare qualcuno”.