Perché Caputo e non Immobile? Mancini: "Mi serviva un centravanti fresco per l'Olanda"

Il tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, al termine della sfida pareggiata contro la Polonia per 0-0 ha parlato del problema centravanti, con gli azzurri che non hanno ancora un titolare fisso. "Belotti ha fatto bene, ha fatto quel che doveva fare. Caputo negli ultimi quindici minuti? Così, avevamo lui e Ciro Immobile in panchina, avevamo bisogno di un centravanti fresco mercoledì. Ci manca un centravanti? Abbiamo fatto non so quanti gol, ora abbiamo fatto uno 0-0... Non è una cosa che ci preoccupa".