Perché Dietmar Hopp è l’uomo più odiato di Germania

L'ultimo weekend di calcio tedesco si è contraddistinto per le contestazioni, sempre più forti, nei confronti del presidente dell'Hoffenheim, Dietmar Hopp: nel corso della partita contro il Bayern i tifosi bavaresi hanno esposto striscioni eloquenti costringendo prima alla sospensione dell'incontro, poi a un finale di gara di pura melina in segno di protesta. Ieri ci hanno pensato i tifosi dell'Union Berlino a schierarsi apertamente contro Hopp così come nel corso di Colonia-Schalke, con entrambe le tifoserie a prenderlo di mira. Ma cosa c'è dietro tutto questo? E perché la Germania del calcio odia Dietmar Hopp?

CHI È DIETMAR HOPP - 80 anni ad aprile, Dietmar Hopp è il classico self-made man, imprenditore illuminato, divenuto fra gli uomini più ricchi di Germania. Abbandonato l'impiego in IBM dove era sviluppatore di software ha fondato nel 1972 assieme ad altri quattro colleghi la SAP (Systems, Applications, Products), divenuta una vera e propria multinazionale per la produzione di software gestionali. Il suo patrimonio netto, riporta Forbes, è di oltre 13 miliardi di euro. Nel 1995 ha creato la "Die Dietmar Hopp Stiftung", Fondazione nella quale sono confluite gran parte del patrimonio di SAP. È proprietario del Domaine de Terre Blanche, resort in Provenza acquistato da Sean Connery. L'amico astronomo Felix Hormouth ha deciso di chiamare un asteroide da lui scoperto "210432 Dietmarhopp". Nel 1999 investe nell'Hoffenheim, squadra di un quartiere di Sinsheim, piccolo paese del Baden-Wuttenberg, e la conduce nel giro di 9 anni dalla sesta divisione alla Bundesliga. Al termine della stagione 2016-17 arriva il primo piazzamento europeo, con l'accesso ai playoff di Champions League. L'anno successivo la prima storica qualificazione in Champions.

PERCHÉ TUTTI LO ODIANO - L'Hoffenheim, come il Lipsia ma per altre ragioni, rappresenta un tipo di calcio che non è in linea con la tradizione tedesca. Non c'è una storia rilevante alle spalle e nemmeno seguito, rappresentando un insignificante quartiere di un piccolo paese. Senza tifosi, ma con risorse economiche di gran lunga maggiori di piazze storiche e con grande seguito, come Amburgo o Stoccarda, che oggi navigano in Zweite Bundesliga. Ma la ragione principale è data dal trattamento diverso che la Deutsche Fussball Liga ha riservato al club rispetto a tutto il resto del panorama professionistico tedesco.

LA REGOLA DEL 50+1 - Il trattamento speciale riguarda la legge che vige dal 1998 in Germania, quello del "50+1" che stabilisce come ogni club di prima e seconda divisione debba appartenere ai tifosi. Gli investitori, in sostanza, non possono avere una partecipazione superiore al 49%. I privati non possono acquisire i club e promuovere misure che abbiano come priorità il profitto, a scapito dei desideri dei tifosi. Se guardate i nomi per esteso dei club vedrete come molti di essi abbiano la sigla "e.V." che significa "Eingetragene Vereine", ossia: "Associazioni registrate". Il Bayern Monaco, per fare un esempio, appartiene al 75% alla "Bayern Munich e.V." e i suoi membri, ossia i tifosi. Aziende come Audi, Allianz e Adidas detengono in una Joint-Stock Company denominata "Bayern Munich AG" solamente l'8,33% delle quote. Cinque squadre di Bundesliga (Schalke, Mainz, Dusseldorf, Friburgo e Union Berlino" sono al 100% dei tifosi. Eccezioni alla regola invece Bayer Leverkusen e Wolfsburg, nate come squadre aziendali (i primi dal colosso farmaceutico Bayer, i secondi della Volkswagen) e per le quali è stata creata una regola che permette agli investitori che abbiano investito in modo rilevante e continuativo per oltre 20 anni di acquisire la maggioranza. Ed ecco che entra in gioco l'Hoffenheim: Hopp ha rilevato il club nel 1999 e ben prima dei 20 anni nel club ha avuto una deroga che gli permette di essere il proprietario, con oltre il 95% delle quote. Situazione mal digerita praticamente da tutte le tifoserie, ad eccezione forse di quella del Lipsia.

PERCHÉ LA PROTESTA - Per inciso: i cori anti-Hopp esistono sin dall'arrivo in Bundesliga dell'Hoffenheim. Negli ultimi anni l'imprenditore e la sua squadra sono scivolati al numero 2 della hit parade dell'odio in Bundesliga, con l'avvento del Lipsia. Lo scorso 20 febbraio è stata comminata una squalifica nei confronti del Borussia Dortmund i cui sostenitori non potranno più seguire i propri beniamini sul campo dell'Hoffenheim per i prossimi tre anni. I tifosi gialloneri sono rei di aver esposto striscioni contro Hopp, ma sopratutto uno nel quale era raffigurata l'immagine dello stesso con un mirino puntato e la scritta: "Hasta la vista, Hopp!". Questa squalifica ha avuto come conseguenza la solidarietà dei sostenitori di altre squadre nei confronti dei tifosi del Dortmund. Ecco quindi le intemperanze dei tifosi del Bayern, gli striscioni dei tifosi dell'Union Berlino e i cori di quelli di Colonia e Schalke.