Perché Eriksen non è al centro delI'Inter? Zazzaroni: "Non è il trequartista adatto a Conte"

Perché Christian Eriksen non è centrale nell'Inter di Antonio Conte? Ne ha parlato nel corso di 'Deejay Football Club' Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport': "Quando va con la Danimarca si trasforma, forse lì sa di essere centrale. Tecnicamente è un ottimo giocatore ma è quel tipo di giocatore che non è previsto nel calcio di Conte. Secondo me, per come la vedo io, non è il trequartista che serve a Conte, infatti mette Barella. E secondo me non è adatto nemmeno davanti alla difesa".