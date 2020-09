Perché Gattuso predica calma anche dopo il 6-0. Al Napoli manca un incontrista

vedi letture

Il Napoli vince e convince nella seconda giornata di campionato, ma il tennistico 6-0 rifilato al Genoa non può e non deve illudere. Almeno secondo mister Gennaro Gattuso, che a fine partita ieri sera ha mandato un messaggio chiarissimo a squadra e tifosi: "Il 6-0 è un risultato bugiardo: se Zielinski non avesse segnato a inizio secondo tempo, onestamente avrei messo un altro centrocampista e sarei passato al 4-3-3 dal 4-2-3-1 iniziale. Abbiamo sofferto e rischiato tanto, dobbiamo migliorare", la sua analisi a Sky Sport.

Che sia col primo o col secondo modulo, alla squadra azzurra manca d'altronde ancora una tessera per poter considerare completo il puzzle tattico: quella dell'incontrista. Ecco perché il ds Giuntoli continua a tenere vive le "solite" tre piste: il sogno Jordan Veretout della Roma (molto complicato), il vecchio pallino Nahitan Nandez del Cagliari e l'obiettivo più realistico Matias Vecino dell'Inter. Partenopei e nerazzurri ne parlano ormai da giorni, con l'uruguaiano che si trasferirebbe molto volentieri in Campania alla ricerca di quel ruolo da protagonista che nell'Inter di Conte oggi non può avere, ma c'è ancora grande distanza sulla formula: il Napoli punta a un prestito con diritto di riscatto, la 'Beneamata' vorrebbe inserire almeno un obbligo legato alle presenze.

Servirà in tempi brevi lo sforzo di una delle due parti in causa, altrimenti il club di De Laurentiis virerà su altri profili. Perché una cosa è certa: a Gattuso serve assolutamente un sostituto di Allan, un centrocampista dinamico capace di spezzare la manovra avversaria e ripartire a gran velocità. Questo l'identikit di mercato che la farà da padrone nella settimana milanese degli azzurri, sempre che in difesa non arrivino chiamate irrinunciabili per Koulibaly e si renda quindi necessario un altro acquisto per rimpiazzarlo.