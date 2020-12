Perché Godin ha lasciato l'Inter? Conte: "Non devo giustificare nulla, Diego sa cosa penso di lui"

Mister Antonio Conte e l'Inter domani ritrovano - stavolta da avversario - Diego Godin, ex calciatore nerazzurro passato al Cagliari nell'ultima finestra di mercato. Quasi scontata, dunque, la domanda al tecnico nerazzurro in conferenza stampa sul motivo dell'addio del centrale uruguaiano dopo appena una stagione a Milano: "Non penso che debba giustificare partenze e arrivi. Ho grande affetto e rispetto per Diego per ciò che mi ha dato l'anno scorso. Godin sa benissimo cosa penso di lui, l'importante è questo", la risposta di Conte.