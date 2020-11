Perché ha rifiutato il Genoa? Italiano: "Legame unico con Spezia, salvarsi sarebbe uno scudetto"

In estate Vincenzo Italiano è stato contattato dal Genoa per cambiare squadra dopo la promozione con lo Spezia, ma l'allenatore cresciuto in provincia di Agrigento ha rifiutato. Il motivo? Lo spiega lui stesso a Sky Sport: "Diciamo che mi ha fatto enorme piacere la stima del direttore Faggiano. Lo conoscevo già dai tempi del Trapani. Per me è stata un'enorme soddisfazione essere stimato da lui ed essere anche contattato. Però qui è nato un qualcosa di unico, un legame straordinario con la piazza, con i tifosi, con i giocatori. Sposare questo progetto per me è stato semplice. Arrivare ad ottenere una salvezza con questa squadra per me sarebbe come vincere i campionati consecutivi della Juventus. Stimo Faggiano, è un gran professionista e il fatto che mi stimi mi fa piacere".