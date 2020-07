Perché hai rinnovato? Juric spiega la permanenza all'Hellas: "Avevo altre offerte..."

Ivan Juric ha parlato della decisione di rimanere all'Hellas Verona anche il prossimo anno. Nonostante il corteggiamento della Fiorentina, il tecnico croato ha deciso di rinnovare il contratto col club scaligero per due ulteriori stagioni: "A livello economico ci eravamo accordati da mesi. I miei dubbi erano legati all’investimento futuro. Volevo il massimo perché penso che dobbiamo migliorare, me compreso. Ho ascoltato altre proposte, poi mi è venuto naturale scegliere Verona. Quando ti trovi così bene, vuoi continuare questa sensazione piacevole. Sono strafelice. Molti sottovalutano l’aspetto umano: invece stare bene in un ambiente di lavoro come qui dove non si finge è fondamentale. Non contano solo i soldi, il successo, gli obiettivi sul campo. Ci sono anche altri valori".

