Perché il Milan ultimamente è cambiato? Pioli: "Il mio lavoro non poteva dare risultati subito"

Perché il Milan ultimamente è cambiato? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro il Bologna ha risposto così: "Il lavoro non poteva dare certi risultati subito. In passato abbiamo fatto buone partite, ma non riuscivamo a concretizzare. Tanti fattori hanno contribuito a farci diventare veramente squadra, anche con giocatori che hanno caratteristiche diverse. Abbiamo lavorato con nuove idee e nuovi modi di stare in campo. Ora però dobbiamo parlare del presente e non del futuro. Abbiamo rispetto del Bologna che ha fatto un partitone contro il Napoli, ha vinto a Milano contro l'Inter, un avversario che sta bene fisicamente e mentalmente. Testa e cuore alla gara di domani".

