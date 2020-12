Perché il Torino subisce tutti questi gol? Giampaolo: "I parametri sono buoni e ve li spiego"

Come fare per subire meno reti visto che siete la difesa più battuta del campionato? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Marco Giampaolo, allenatore del Torino che alla vigilia della sfida contro la Juventus ha risposto così: "Oggi noi siamo la squadra che ha subito più reti e quindi siamo tutti con le orecchie lunghe da mettere dietro la lavagna. In realtà non è così, bisogna andare oltre i gol subiti e fare una ricerca. Ci sono dei parametri di cui noi disponiamo e si riferiscono a: quante occasioni concedo alla squadra avversaria negli ultimi 35 metri, per quanto tempo sostano nella mia metà campo, ogni quanti minuti l'avversario può creare una situazione potenziale da gol, quanti tiri subisco dentro l'area di rigore e quanti tiri subisco in generale. In tre su cinque siamo nella media, come se fossimo decimi, in un altro parametro siamo quarti e in un altro quinti. Siamo ultimi nella percentuali di gol subiti in proporzione alle occasioni concessi, il 54% delle conclusioni degli avversari si tramutano in gol e questo è anche figlio della casualità".

