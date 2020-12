Perché Immobile non ha riposato? Inzaghi: "Tanti problemi in attacco, non potevo rinunciarci"

In tanti si aspettavano un turno di riposo per Ciro Immobile, da preservare per la Champions League, ma Simone Inzaghi non ha potuto farne a meno. Il motivo? Lo spiega l'allenatore biancoceleste stesso a Sky Sport: "Poteva starci l'idea di farlo riposare oggi perché non ha saltato mai una partita. Ma allo stesso tempo avevo tanti problemi nel reparto avanzato, con Muriqi a casa, Correa che non potevo utilizzare a causa di un problema al polpaccio e Caicedo ha dovuto fare due antidolorifici. Non potevo rinunciare ad Immobile".

Tra poco le dichiarazioni integrali di Inzaghi a Sky Sport.