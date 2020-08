Perché l'Arsenal dovrebbe lasciar partire Torreira

Anzitutto, perché è piuttosto evidente che voglia tornare in Serie A e, Cairo docet, tenere un giocatore scontento non aiuta quasi mai, nel lungo periodo. Lucas Torreira ha più volte espresso, magari in via indiretta, l'intenzione di lasciare l'Inghilterra per fare rientro in Italia. Quella che, calcisticamente e non, è ormai diventata una seconda patria per lui. Ma, dietro al possibile addio dell'uruguaiano all'Arsenal, non c'è soltanto una questione di mancato ambientamento.

Inizio positivo. Approdato a Londra nel 2018, dopo due ottimi campionati con la Sampdoria e un mondiale da protagonista con l'Uruguay, Torreira è stato sin da subito considerato il potenziale "Kanté dell'Arsenal". Un paragone abbastanza incomprensibile per chi lo abbia visto giocare in A, considerato che, al netto del ruolo, si tratta di due giocatori estremamente diversi. Sta di fatto che i primi tempi all'Emirates, da vertice basso del centrocampo, sono stati più che positivi, e a dicembre 2018 un'icona del club come Keown lo ha definito addirittura "il miglior centrocampista dell'Arsenal dai tempi di Vieira".

Poi qualcosa non ha funzionato. Complice forse la stanchezza per una stagione lunghissima, l'ex Pescara ha perso smalto verso il finale del campionato 2018/2019, cedendo anche qualche gradino nelle gerarchie di Unai Emery. Che poi, all'inizio di questa travagliata stagione, ha provato a spostarlo nel ruolo di centrocampista box-to-box, evidentemente meno adatto alle sue caratteristiche tecniche, tattiche e atletiche. Con l'arrivo di Mikel Arteta, Torreira è tornato a compiti più difensivi e di regia, subendo però la concorrenza di Ceballos che, soprattutto dopo il lockdown, ha progressivamente preso spazio al fianco dell'intoccabile Xhaka. E proprio per il riscatto del centrocampista spagnolo, attualmente in prestito dal Real Madrid, l'Arsenal cerca fondi freschi. Detto che poi per un centrocampista ne spenderebbe altri (ma almeno Thomas Partey sembra più vicino a quello che chiedono a Londra), potrebbero arrivare proprio dalla cessione di Torreira. Fiorentina e Torino avanti, il Milan sempre alla finestra: in Italia si è già imposto.