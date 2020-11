Perché l'Atletico? Parla Suarez: "Non c'era molto da convincere". Nessun accenno alla Juve

Lunga intervista concessa al quotidiano 'AS' dal nuovo attaccante dell'Atletico Madrid Luis Suarez. Già quattro reti realizzate nelle prime 5 giornate di Liga, l'attaccante uruguagio ha spiegato i motivi che questa estate l'hanno spinto ad accettare questa nuova destinazione. Come ha fatto Simeone a convincerti? Una domanda a cui Suarez ha risposto così: "Non credo ci fosse molto da convincere. Quando ti senti amato, l'allenatore mostra l'interesse così come la società. Mi hanno fatto sentire apprezzato, cosa che non accadeva altrove, e questo è importante. In seguito, arrivare ed essere trattati nel modo in cui mi hanno trattato è ammirevole, spettacolare, e questo mi fa sentire bene e mi fa sentire molto più desideroso e fiducioso di vivere questa bellissima sfida".

Nessun accenno alla Juventus, quindi, che pure è stata una possibilità concreta. Ma tanti passaggi sull'addio al Barcellona: "Me l'ha comunicato Koeman, con lui il rapporto è stato professionale. Io gli dissi che fino a quando non avessi trovato una soluzione, aveva il diritto di continuare ad allenarsi nel club. Ho passato tre settimane ad allenarmi con totale professionalità. Mi hanno mandato ad allenarmi separatamente e io mi sono allenato, lui ha capito perché conosceva la mia situazione. A un certo punto mi hanno anche detto che, se non avessi trovato squadra, sarei stato reintegrato. Ma per fortuna ho trovato la mia via".