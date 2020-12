Perché l'Inter merita di passare il turno? Conte al giornalista: "Ti do appuntamento a fine gara"

Perché l'Inter merita di passare il turno? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della decisiva sfida contro lo Shakhtar Donetsk ha risposto così: "Ti do appuntamento a fine partita per la risposta - ha detto il tecnico al giornalista che gli ha posto la domanda -. Sia in un senso che in un altro".

