Perché non eri in campo dopo il triplice fischio? Sarri: "Per paura della secchiata..."

Perché non eri in campo dopo il triplice fischio? Per lasciare spazio ai tuoi giocatori? Sono due delle domande poste da 'Sky' a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, dopo la conquista dello Scudetto. Questa la sua risposta: "No, non era per questo. Era per paura di una secchiata. Ho preferito aspettarli dentro lo spogliatoio anche se poi la secchiata l'ho presa lo stesso..."

