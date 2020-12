Perché Ravaglia e non da Costa? Mihajlovic: "Per vedere un giovane per questo e l'anno venturo"

La scorsa settimana Sinisa Mihajlovic contro la Roma ha preferito il terzo portiere Ravaglia al secondo da Costa, lasciando tutti di sorpresa. Il motivo? Lo spiega l'allenatore del Bologna stesso nella sua conferenza pre-Torino: “Ravaglia non è convocato, se avesse avuto la caviglia a posto lo avrei fatto giocare anche a Spezia. Questo non perché non ho fiducia in Da costa ma perché volevo vedere un giovane come Ravaglia in funzione di quest’anno e soprattutto dell’anno prossimo. Volevo capire se avessimo in casa un giocatore su cui contare".

