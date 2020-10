Perché Theo Hernandez ha scelto il Milan? "Maldini fondamentale, mi ha voluto e mi consiglia"

Se Theo Hernandez si è vestito del rossonero del Milan lo si deve soprattutto ad un dirigente: Paolo Maldini. A dichiararlo è lo stesso terzino francese, intercettato dal Corriere della Sera: "Devo però continuare a lavorare. Lo devo a Maldini che mi ha voluto, ai miei compagni che mi aiutano e al mio allenatore che mi sta facendo crescere. Da ragazzino ho fatto qualche stupidaggine, ma in realtà mi considero tranquillo e allegro. Maldini per me è stato fondamentale, quando mi ha chiamato non ho avuto dubbi. Il Milan è il Milan. E poi c’era lui, un campione assoluto. I suoi consigli sono preziosissimi".