Perché un anno fa saltò Conte alla Roma? Petrachi: "La verità la sappiamo solo io e lui"

Gianluca Petrachi e il mancato approdo di Antonio Conte alla Roma nell'estate 2019. Nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Radio', l'ex direttore sportivo della Roma s'è così espresso sul tema: “Su Conte se ne sono dette tante, ma la verità la sappiamo solo io e lui. Non mi va oggi di dire delle cose che non hanno senso. La verità la sappiamo noi, magari uscirà fuori tra qualche anno. Fonseca è un allenatore che ha delle idee innovative, l’ho preso per questo. Il suo gioco è fatto di palla a terra, velocità di pensiero. Il calcio italiano ha delle difficoltà, lui ci si è imbattuto e spero che ne possa fare tesoro. Se poi si resta ancorati a certe credenze e non si ascoltano i consigli questo diventa soggettivo. Se migliora in alcuni aspetti può avere una carriera brillante come sta avendo. Deve perfezionare qualcosa per diventare un top”.