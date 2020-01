Perdere 7-0 e non esonerare? Cairo, Mazzarri e i precedenti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiducia in Walter Mazzarri, con la gara di Coppa Italia contro il Milan che sarà un vero e proprio crocevia per l'allenatore del Torino. Confermato, o almeno non esonerato, dopo il pesantissimo 7-0 incassato in casa dell'Atalanta. Una scelta, quella del patron Cairo, che tra risultato clamoroso e ambiente insoddisfatto, ha sorpreso qualcuno. Ma in realtà non è affatto senza precedenti, nella storia del nostro campionato.

I precedenti 0-7. Detto che in Italia è un risultato clamoroso, e per trovare sconfitte con scarto più ampio bisogna tornare addirittura al 1959 (un Roma-Napoli 8-0), è il quarto 0-7 nella storia del nostro campionato. E i due precedenti raccontano due vicende molto diverse. Tralasciando Pro Patria-Juventus (7-0 per i bianconeri, ma parliamo del 1950), in epoca recente lo stesso risultato è apparso in un Palermo-Udinese (Serie A '10/11) e in un Sassuolo-Inter ('13/14), con esiti diametralmente opposti per i due tecnici: i rosanero di Zamparini optarono infatti per l'esonero di Delio Rossi, mentre i neroverdi scelsero di puntare ancora su Di Francesco.

Dopo un 7-0 non si esonera. La scelta per la continuità è quella che emerge anche guardando risultati analoghi, in particolare gli ultimi 7-0 (stesso tabellino, ma incassato in trasferta) del nostro campionato. Nel 2006/2007, per esempio, Pasquale Marino non fu esonerato dal Catania dopo aver perso in tal (malo) modo in casa della Roma. Confermati anche Di Francesco (Inter-Sassuolo 7-0) e Donadoni (Juventus-Parma 7-0) nella Serie A 2014/2015. E da ultimo, ancora il Sassuolo: nel 2017/2018, gli emiliani scelsero di non esonerare Iachini dopo un 7-0 incassato a Torino contro la Juve. La fiducia di Cairo in Mazzarri (che avrà comunque bisogno di un riscatto) non è senza precedenti.

Gli ultimi 7-0 (o 0-7) della Serie A

2019/2020 Torino-Atalanta 0-7: Walter Mazzarri non esonerato

2017/2018 Juventus-Sassuolo 7-0: Giuseppe Iachini non esonerato

2014/2015 Inter-Sassuolo 7-0: Eusebio Di Francesco non esonerato

Juventus-Parma 7-0: Roberto Donadoni non esonerato

2013/2014 Sassuolo-Inter 0-7: Eusebio Di Francesco non esonerato

2010/2011 Palermo-Udinese 0-7: Delio Rossi esonerato

2006/2007 Roma-Catania 7-0: Marino non esonerato