Fa rumore l'incredibile 1-4 subito dal Real Madrid contro l'Ajax. Un risultato che sancisce la clamorosa eliminazione di una squadra capace di vincere negli ultimi tre anni la Coppa dalle grandi orecchie. Per superiorità spesso manifesta, in alcuni casi aiutata dalla buona sorte. I sette giorni che vanno dal 27 febbraio al 5 marzo passeranno alla storia come quelli che hanno portato il grande Real a perdere tutto: Copa del Rey e campionato in due Clasicos, più la Champions League. Tutto questo in tre partite giocate in casa. Una umiliazione senza precedenti per una squadra abituata a vincere e rivincere. Che è arrivata a fine corsa di un irripetibile ciclo anche se a dire il vero i sentori c'erano già da mesi. L'addio di Zidane al termine dell'ultima stagione, seguito da quello di Cristiano Ronaldo. Tutto questo dopo aver vinto per inerzia la Champions League, nonostante le prime difficoltà iniziassero a emergere. Una caduta rovinosa che punisce l'insopportabile arroganza di un club che ha un capitano (Sergio Ramos) che si è fatto opportunamente ammonire per saltare la sfida di ritorno con l'Ajax, ritenuta ormai una formalità. Ajax che, si è insinuato, fosse stato suggerito dallo stesso Florentino Pérez come avversario al momento dei sorteggi. Un errore di presunzione imperdonabile.