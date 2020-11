Pereira: "Al Benfica le cose sono andate male. Al Crotone posso pensare solo al calcio"

Pedro Pereira, esterno tornato a giocare in Italia in estate dopo l'acquisto da parte del Crotone, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "La Sampdoria resterà per sempre nel mio cuore perché con quella maglia ho coronato il mio sogno. Al Genoa ho giocato di più e ho conosciuto uno dei miei migliori amici, Miguel Veloso. Ora il Crotone: è un ambiente familiare e la società mi aiuta a pensare solo al calcio". Poi sul ritorno al Benfica prima dell'approdo in Calabria: "Le cose non sono andate nel migliore dei modi e mi dispiace perché è la squadra nella quale sono cresciuto. Un'esperienza che comunque mi ha aiutato a crescere".