Pereirinha racconta: "Felipe Anderson era del Manchester United, ma la Lazio volle tenerlo"

Il difensore portoghese Bruno Pereirinha, due stagioni nella Lazio, ha raccontato nel corso di un'intervista ad A Bola un retroscena che riguarda il periodo in biancoceleste di Felipe Anderson, oggi al Porto. Parlando del suo impatto nella squadra allenata da un ex biancoceleste quale Conceicao, si esprime così: "Il trasferimento (al Porto, ndr) non mi ha sorpreso perché era stato anche vicino alla firma per lo United. Ma la Lazio all'epoca non voleva farne a meno".