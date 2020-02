Il nuovo acquisto del Cagliari Gaston Pereiro ha parlato, dopo la conferenza stampa di ieri, anche a Sky Sport: "Siamo sesti e dobbiamo continuare a lottare per un posto in Europa, sarebbe un obiettivo bellissimo per il Cagliari. Il mio agente mi ha raccontato cose bellissime di questa città così come i miei connazionali Nandez e Oliva, con entrambi ci siamo sentiti per telefono e mi avevano confermato che in città e nella squadra è tutto molto bello".