Pereyra e la lotta scudetto: "Se la giocano in quattro, compresa l'Atalanta che è cresciuta molto"

"E' stato un ritorno emozionante. Avevo richieste anche da altre squadre, ma ho voluto solo l'Udinese. Conosco la città e in questo club mi sento come se fossi in famiglia". Parla così a Sky Sport Roberto Pereyra, rientrato dal Watford all'Udinese dopo le tre stagioni disputate in bianconero tra il 2011 e il 2014, oltre al biennio alla Juventus dal 2014 al 2016: "La lotta scudetto? L'Atalanta è cresciuta molto in questi anni e anche il Napoli ha una grande squadra. Non possiamo dimenticarci di Inter e Juve, ovviamente, e penso che saranno queste quattro squadre a giocarsi lo scudetto".