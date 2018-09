Pereyra: "Mazzarri mi avrebbe voluto a Torino, ma ho deciso di restare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Pereyra, parlando a gianlucadimarzio.com, ha ammesso di essere stato un obiettivo del Torino, nel corso dell’estate: "Del Torino si è parlato tanto, Mazzarri mi avrebbe rivoluto con sé, però ho deciso di restare al Watford: le scorse annate non ho dato quanto avrei voluto anche per una serie di infortuni, quindi ho deciso di rimanere in Premier".