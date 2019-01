Pereyra rimane la priorità, Edera e Parigini in uscita: il punto sul Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Torino l'addio di Soriano è per ora rimasto insoluto, con il giocatore che non è riuscito a inserirsi nel gioco di Mazzarri e ha scelto così Bologna per continuare il proprio percorso italiano. Ma Mazzarri chiede un sostituto e per questo si insiste col Watford per arrivare a Pereyra, pallino del tecnico toscano ma molto considerato dal club dei Pozzo. Ci sono poi due o tre situazioni in uscita da risolvere.

IN ENTRATA - La pessima giornata vissuta ieri Koffi Djidji non mette assolutamente in dubbio e i granata presto lo acquisteranno a titolo definitivo dal Nantes. Con l'Udinese, club amico, si trattano gli arrivi del difensore Stryger Larsen e del centrocampista Seko Fofana, mentre in bianconero potrebbero finire Edera e Parigini. Per quanto riguarda gli esterni, piacciono Cristian Borja, di proprietà dei messicani del Toluca, e Boli Bolingoli-Mbombo, terzino sinistro del Rapid Vienna. Ma l'obiettivo principale rimane un centrocampista in grado di sostituire Soriano: Roberto Pereyra, come ha confermato Sergio Furlan, agente del centrocampista argentino: "Maxi sarebbe felice di tornare con Walter, anche il tecnico stravede per lui. C'è già stata una trattativa con il Watford".

IN USCITA - Difficile che rimangano granata Simone Edera e Vittorio Parigini: entrambi vogliono andare all'Europeo Under 21 e in Piemonte non hanno spazio, specie col modulo di Mazzarri. Discorso simile per Bremer: soltanto scampoli di partita per lui in granata, il giocatore potrebbe andare in prestito in A o anche in B italiana. Occhio all'ipotesi turca, è nella shortlist del Besiktas insieme a Berat Djimsiti dell'Atalanta.