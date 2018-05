Perez risponde a CR7: "Dice sempre così e poi resta. Ha un contratto"

Il trionfo del Real Madrid in finale di Champions League è stato fortemente oscurato dalla parole di Cristiano Ronaldo che ha quasi annunciato il suo addio. Ma immediatamente è arrivata la risposta ficcante del presidente blanco, Florentino Perez: "Tutti hanno il diritto di parlare, l'importante è il club e in un giorno come questo l'importante è che tutti noi festeggiamo i campioni, tra l'altro perché ne parliamo sempre e poi non succede nulla. Sono contento che Cristiano abbia vinto cinque coppe europee come me. Chiedeteglielo pure, sono certo che resterà felice. Non è che resterà, è che ha un contratto, non sono qui per parlare di nessuno in particolare".