Florentino Perez vuole riportare Zinedine Zidane alla guida del Real Madrid . Già prima della disfatta contro l'Ajax, il numero uno del club campione d'Europa in carica ha contattato l'allenatore francese per chiedergli di tornare alla guida dei blancos che Zidane aveva lasciato in estate per la non possibilità di ricostruire la squadra a suo piacimento dopo i successi degli ultimi anni.

Proprio in questo senso, fa sapere 'La Sexta', Zidane negli ultimi contatti ha ricevuto rassicurazioni importanti: in caso di ritorno, il manager transalpino avrà piena autonomia per la ristrutturazione della rosa.