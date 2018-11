Perfetta e inarrestabile. La Juve passeggia con la SPAL: finisce 2-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Record su record. Dodici vittorie e un pareggio nelle prime 13 gare di Serie A, un bottino che è sinonimo di fuga e di una corsa che se è solitaria non è per demerito degli altri. La Juventus questa sera, nel secondo anticipo di giornata, ha battuto 2-0 la SPAL e s'è momentaneamente portata a +12 sull'Inter e a +9 sul Napoli.

Ha ragione Carlo Ancelotti. Punzecchiato oggi in conferenza stampa, l'allenatore del Napoli ha detto che i partenopei non hanno particolari demeriti per questo importante distacco dal primo posto. I meriti sono tutti della squadra di Allegri, che anche stasera ha vinto in maniera fin troppo semplice. Un 2-0 sul velluto, conquistato senza mai dare l'impressione di spingere fino in fondo il piede sull'acceleratore.

Fin dai primi istanti la Juventus ha avuto il pieno controllo della partita. E la SPAL, dall'altro lato, non ha mai dato l'impressione di crederci. Schiacciata da una superiorità tecnica a tratti imbarazzante. Il primo gol è arrivato col solito Cristiano Ronaldo, al suo nono centro in Serie A (raggiunto Piatek), dopo una perfetta punizione dalla trequarti di Pjanic. Il secondo, allo scoccare dell'ora di gioco, porta la firma di Mario Mandzukic, che ha sfruttato il lavoro di Bonucci, Douglas Costa e CR7 per festeggiare nel migliore dei modi la sua prima in bianconero con la fascia di capitano.

La vittoria conquistata questa sera è la migliore iniezione di fiducia in vista della gara di Champions League contro il Valencia (a sua volta vittorioso 3-0 contro il Rayo Vallecano). I segnali arrivati dall'Allianz Stadium sono stati tutti positivi perché non solo la Juventus, come prevedibile, ha dimostrato sul campo di essere più forte, ma ha evitato anche quei pericolosi cali di concentrazione che rappresentano fin qui l'unico campanello di allarme di una squadra fortissima. Che somiglia sempre più a una macchina perfetta.