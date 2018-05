Perin, è il momento dei saluti. Genoa lo omaggia, le big lo corteggiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella ormai alle porte potrebbe rivelarsi l'estate più importante nella carriera di Mattia Perin. Il classe '92 di Latina quasi certamente lascerà il Genoa, per tentare il salto in una big e per misurarsi con altre pressioni in ambienti diversi da quelli liguri. Diventati ormai una consuetudine, una casa per l'estremo difensore calcisticamente nato e cresciuto dalle parti del Ferraris.

Un percorso diventato importante a partire dal 2013, quando il grifone lo riprese dal Pescara per affidargli la porta nelle stagioni successive. Un lustro dopo è arrivato il momento dei saluti: Perin interessa alla Juventus, ma anche al Napoli così come a Milan e Roma in vista del possibile valzer di portieri che potrebbe comprendere i nomi di Gianluigi Donnarumma e Alisson. Ha già chiarito di non essere l'erede di Gigi Buffon ed è una mossa intelligente, comprensibile e condivisibile, per scacciare eccessive pressioni e allontanare paragoni scomodi e al tempo stesso insensati. Allora Perin giocherà quest'oggi la gara contro il Torino in attesa di novità sul proprio futuro: ieri il mondo Juve ha riservato un grande tributo a Buffon, così come il mondo genoano riserverà nel pomeriggio il giusto plauso al proprio estremo difensore. Ad attenderlo ci sono grandissimi palcoscenici e la possibilità di giocare per lo Scudetto e in Champions League.