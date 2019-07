© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Perin al Benfica, ormai ci siamo. Il presidente del club lusitano era a Torino per il portiere ex Genoa, l'agente dell'estremo difensore - Alessandro Lucci - è atteso domani a Lisbona per definire i dettagli contrattuali. Perin saluterà così la Juventus, mercoledì dovrebbe sbarcare in Portogallo per chiudere l'operazione.