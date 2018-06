Perin: "Balotelli è cambiato. Sono d'accordo con Bonucci, merita pace"

Fonte: dall'inviato Marco Spadavecchia

Mario Balotelli, sempre lui. Il ritorno in Nazionale dell'attaccante resta uno dei principali temi di discussione per l'Italia, nonostante nei giorni scorsi il capitano azurro, Leonardo Bonucci, abbia chiarito che l'Italia non è solo Balotelli. Un concetto ribadito anche oggi in conferenza stampa da Mattia Perin: "Mario l'ho visto cambiato, si è messo a servizio del gruppo. In questi giorni si è comportato positivamente. Se continua a fare gol è giusto che venga convocato. Condivido le parole di Bonucci: Balotelli non ha più fatto casini, merita un po' di pace".