Perin e un bivio chiamato futuro: è ora di diventare grandi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il titolo di erede di Buffon, per ora tutto ipotetico, se l'è visto scippare da Gianluigi Donnarumma, arrivato di gran carriera e diventato il nuovo predestinato del calcio italiano. A 25 anni, rientrato alla grande dopo l'infortunio, Mattia Perin ha un futuro ancora tutto da costruire. E che deve scegliere quale sarà il suo futuro: essere la bandiera del Genoa non è poco, ma le prospettive erano quelle di diventare il miglior portiere italiano. E magari, non troppo in là, fare almeno una presenza in Champions League.

Il prossimo mercato, in sostanza, può essere quello decisivo. Dove può andare Perin? Tanti indizi direbbero Napoli: i partenopei saluteranno Pepe Reina, a Perin stanno facendo più che un pensierino. Per ora, però, si parla tanto (troppo?) di piste straniere, Rui Patricio o Leno. Depistaggi? Possibile, ma è un treno che Perin non può farsi scappare. Le alternative? Dipende da quanti balleranno il valzer. La Juve dovrebbe essere a posto con Szczesny, la Roma farà di tutto per trattenere Alisson e potrebbe riuscirvi. Il Milan ha il rebus Donnarumma da risolvere: se partirà, sarà caccia grande. E Perin potrebbe essere un obiettivo. In un'estate decisiva, per lui e per il ruolo di erede di Buffon.