Perin: "Genova e il Genoa la mia seconda casa. Alla Juve c'è una grande mentalità"

Nel corso di una diretta Instagram, il portiere del Genoa Mattia Perin si è raccontato: "Il mio mito? Gigi Buffon, non ci sarà mai nessuno come lui, non so per quanti anni. Per 20 anni è stato a livelli top e non tutti sono così. Dico solo Casillas, che però tecnicamente è inferiore. Dida, che è stato un fenomeno, è stato al top per 4-5 anni. Julio Cesar, fenomeno, è stato al top per 4-5 anni. Buffon è unico nel suo genere. Il Genoa e Genova sono la mia seconda casa. Lo dicono i numeri, sono arrivato che ero un ragazzino di 14 anni con un sogno di arrivare in Serie A e me ne sono andato, prima di tornare, a 25 che ero diventato padre che mia figlia è nata lì. Per me c'è un legame che andrà avanti per sempre con la città, con la tifoseria. Sarò per sempre legato a questi colori e alla squadra. Spero e credo che anche loro siano sempre legati a me. La Juve è tra i 5 club migliori al mondo per tutto. Potevo andare a giocare titolare, ma non mi sono mai pentito di andare alla Juventus. Ho avuto l'opportunità di imparare. Arrivavo sempre un'ora e mezza prima al campo, facevo colazione e, se c'era appuntamento alle 11, alle 10.30 ero in palestra. Arrivavo io per far colazione e c'erano già Chiellini, Bonucci, Pjanic in palestra a lavorare. Ho iniziato ad arrivare anche due ore al campo. I successi che stanno avendo non vengono così. Quando arrivi lì e vedi lavoro che c'è dietro ogni singola partita. Tecnici, staff, giocatori che hanno vinto li vedi con umiltà, tutti zitti, seri, con grande intensità. Vedi perchè la Juventus vince da tanti anni. Il talento di una squadra del genere lo alleni con questa meticolosità capisci perchè vanno sempre a dama. Spero vincano la Champions, sono un gruppo straordinario e capisci quanto volersi bene c'è".