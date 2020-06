Perin, il destino è nelle mani della Juve. Ma difficilmente sarà a Torino

Ospite de La Gazzetta dello Sport Enrico Preziosi, numero uno del Genoa, ha spiegato come a fine stagione valuterà se sarà possibile trattenere al 'Ferraris' Mattia Perin.

Il portiere classe 1987, lo scorso gennaio ha scelto di tornare al Grifo per rimettersi in gioco. L'avventura con la Juventus lo aveva visto mettere a referto pochissime presenze, soprattutto per l'infortunio alla spalla che lo aveva messo ko nella parte finale della scorsa stagione. Poi il ritorno di Buffon a Torino e il mancato trasferimento al Benfica la scorsa estate hanno riaperto la porta al Grifone. Hanno riaperto le porte di casa. Con l'obiettivo di aiutare il suo Genoa a centrare l'ennesima salvezza.

L'attenzione, dunque, adesso è rivolta al campo, ma è chiaro che presto una decisione in prospettiva futura dovrà essere presa. Di concerto, ovviamente, con la Juventus che, però, con Szczesny e Buffon (per un'altra stagione) sembra aver già deciso la propria via per i pali.

Per questo appare improbabile un ritorno di Perin alla Vecchia Signora, così come che la prospettiva di un giocatore lui possa non essere rivolta ad orizzonti più alti rispetto a quello della salvezza.

Servirà tempo per capire quale sarà il futuro dell'estremo difensore. Fra il cuore legato al Genoa e la voglia di prendere la decisione migliore nel momento decisivo della carriera.