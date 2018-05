Perin-Juve, intesa quinquennale. Le contropartite gradite al Genoa

C'è l'accordo tra Mattia Perin e la Juventus, non ancora quello tra il club campione d'Italia e il Genoa. Questo il sunto dell'articolo della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che fa il punto sulla trattativa per il trasferimento a Torino dell'estremo difensore rossoblù.

Con Perin già raggiunto un accordo di massima sulla base di un quinquennale da 2.2 milioni di euro netti a stagione. Col Genoa, invece, ancora da stabilire la cifra del trasferimento: la società di Preziosi valuta Perin 15 milioni di euro, Marotta non vuole spenderne più di dieci e per questo motivo è probabile che nell'affare venga inserita una contropartita tecnica: Audero (portiere), Sturaro (centrocampista) e Kean (attaccante) i tre calciatori graditi al Genoa.